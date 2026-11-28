حقق نادي الترجي الرياضي التونسي الفوز على نظيره ويليتي الأنجولي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الفريق الأنجولي المباراة بصورة هجومية مبكرة، ونجح في مباغتة دفاعات الترجي، بعدما سجل مهاجمه مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري السابق، هدفًا في الدقائق الأولى، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود مخالفة قبل تسجيل الهدف.

وافتتح لوكاس ريبيرو كوستا التسجيل لصالح الترجي في الدقيقة 19، من ركلة جزاء، قبل أن يضيف يوسف بلايلي الهدف الثاني في الدقيقة 38، لينهي الفريق التونسي الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريق الأنجولي تقليص الفارق والعودة إلى المباراة، إلا أن دفاعات الترجي نجحت في التصدي لمحاولاته والحفاظ على تقدم الفريق التونسي.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع، نجح البديل شهاب الجبالي في تسجيل الهدف الثالث للترجي، ليؤكد انتصار فريقه ويحسم المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، حصد الترجي أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات، ليتصدر ترتيب مجموعته مؤقتًا، فيما بقي ويليتي الأنجولي دون رصيد من النقاط.

ويتواجد الترجي في المجموعة ذاتها إلى جانب نواذيبو الموريتاني وبترو أتلتيكو الأنجولي.