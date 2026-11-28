حقق فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2010، فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه «في إف سي» بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

سجلت سارة عبد المنعم ثلاثة أهداف للأهلي، فيما أكملت كارما شريف رباعية الفريق، ليجدد الفريق فوزه على «في إف سي» بعد تفوقه في لقاء الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من سبعة انتصارات. وكان الفريق قد فاز في الدور الأول على رع بنتيجة 14-0، وفي إف سي 2-1، وبيراميدز 6-0، وغزل المحلة 7-1، ثم خسر أمام وادي دجلة 2-1، قبل أن يفوز على سيتي كلوب 8-0. وفي الدور الثاني، فاز الأهلي على رع 13-0، ثم على في إف سي 4-0.

وتُقام البطولة في مرحلتها الأولى بنظام مجموعتين، تتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها على دورين ذهابًا وإيابًا، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية، التي تُقام بنظام دورة رباعية لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ناشئات الأهلي مواليد 2010 كلًا من: عمر علاء مديرًا فنيًّا، ونرمين نور الدين مدربًا عامًّا، ومحمد يحيى مدربًا لحراس المرمى، وبديعة علي مخططًا للأحمال، وعمر سامي محللًا للأداء، وخالد عز الدين مطورًا للأداء، وعبد الرحمن سعيد مديرًا إداريًّا، ومحمد عبد الظاهر إداريًّا، وشانتال مدحت إخصائية علاج طبيعي.