أكد الدكتور عمر المعتز بالله، أستاذ تاريخ وفلسفة الفن المصري القديم، ورئيس مركز دراسات الهوية وحفظ التراث، أن مفهوم «الأقواس التسعة» يمثل أحد المفاهيم المحورية في الفكر السياسي والديني والفني المصري القديم، ويعكس رؤية المصريين القدماء للقوى والشعوب المعادية، ومكانة مصر في خريطة التفاعلات والصراعات السياسية في العالم القديم.

جاء ذلك اليوم، خلال محاضرة نظمتها جمعية الآثار بالإسكندرية بعنوان: «الأقواس التسعة.. العدو والجغرافيا السياسية في مصر القديمة»، تناول خلالها قراءة تاريخية وحضارية لمفهوم العدو، وصراعات النفوذ، ودور الجغرافيا السياسية في تشكيل الهوية السياسية والحضارية المصرية.

وأوضح المعتز بالله أن المصريين القدماء استخدموا مصطلح «الأقواس التسعة» رمزًا للقوى والشعوب المعادية للدولة المصرية، وظهر هذا المفهوم في العديد من النصوص والمناظر والنقوش الملكية، كما تجسد في قواعد التماثيل الملكية ومساند الأقدام والمنشآت الجنائزية والمعابد، تعبيرًا عن سلطة الملك وقدرته على حماية البلاد وإخضاع أعدائها.

وأشار إلى أن قراءة مفهوم العدو لا ينبغي أن تقتصر على اعتباره طرفًا عسكريًا، وإنما يجب وضعه في سياق جيوسياسي أوسع يرتبط بالجغرافيا والموارد الاقتصادية والتنافس على طرق التجارة ومناطق النفوذ، فضلًا عن التحالفات السياسية والعلاقات الدبلوماسية.

وأوضح أن الأمن المصري القديم تأثر بالتطورات على الجبهات الشرقية والجنوبية والغربية، وبالتوازنات السياسية في الشرق الأدنى القديم وشمال شرق إفريقيا.

واستعرض المحاضر نماذج تاريخية للقوى التي تفاعلت معها مصر في إطار الصراع أو التنافس أو التحالف، من بينها الهكسوس في شرق الدلتا خلال عصر الانتقال الثاني، ومملكة ميتاني التي نافست مصر على النفوذ في شمال بلاد الشام، والإمبراطورية الحيثية التي خاضت مع مصر معركة قادش الشهيرة، وأعقبتها مرحلة من العلاقات الدبلوماسية وتوقيع المعاهدة المصرية الحيثية.

وتناول العلاقات المصرية الكوشية وتحولاتها التاريخية، بدءًا من التنافس على النفوذ في النوبة والتوسع المصري جنوبًا، وصولًا إلى قيام الأسرة الخامسة والعشرين ذات الأصل الكوشي وحكمها لمصر، بما يعكس تعقيد العلاقات السياسية والعسكرية بين القوتين.

وتطرق إلى فلسفة تصوير الأعداء في الفن المصري القديم، ودلالات مشاهد الأسرى المقيدين أسفل عروش الملوك أو تحت أقدامهم، باعتبارها أدوات فنية وسياسية ودينية لتأكيد مفهوم النظام والاستقرار وسلطة الملك.

واستشهد بنقوش ومناظر أثرية من معابد ومقابر مصرية، من بينها آثار مرتبطة برمسيس الثاني وأمنحتب الثالث وتوت عنخ آمون.

وناقشت المحاضرة العلاقة بين التاريخ المصري القديم وقضايا الهوية والحضارة الإفريقية، وخطاب حركة المركزية الإفريقية وسياقها التاريخي، وتأثير الاستعمار الأوروبي في تمثيل الشعوب الإفريقية داخل الخطاب الكولونيالي، مع التأكيد على أهمية الاحتكام إلى الأدلة الأثرية والنصوص الأصلية، بعيدًا عن التوظيف الأيديولوجي أو إسقاط التصورات المعاصرة على الماضي.

وأكد المعتز بالله أن تاريخ مصر القديمة لا يمكن قراءته باعتباره تاريخًا داخليًا منعزلًا أو مجرد تعاقب للأسرات والملوك، بل يجب فهمه ضمن شبكة واسعة من العلاقات الدولية القديمة، التي تداخلت فيها القوة العسكرية مع المصالح الاقتصادية والدبلوماسية والمعتقدات الدينية والتمثيلات الفنية، بما أسهم في تشكيل هوية مصر ومكانتها الإقليمية والحضارية عبر آلاف السنين.