تأهل المصري محمد نصر إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للجولف كروكيه، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 80 لاعبًا ولاعبة يمثلون 18 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ونجح محمد نصر في حجز مقعده بالمباراة النهائية، بعدما حقق الفوز على الأمريكي توم بالدنج في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1، ليضرب موعدًا مع الأمريكي ماتيو إيسيك في المباراة النهائية.

وكان نصر قد تأهل لدور نصف النهائي عقب تحقيق الفوز في مباراة ربع النهائي على مواطنه هامي عريان بالأمس بنتيجة 3-1 في مباراة مصرية خالصة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية غدًا الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب نادي الزهور الرياضي بمقره الرئيسي في مدينة نصر، لتحديد بطل العالم للجولف كروكيه لعام 2026.

ويطمح محمد نصر إلى استكمال مشواره المميز في البطولة والتتويج باللقب العالمي، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، في مواجهة مرتقبة أمام الأمريكي ماتيو إيسيك لحسم لقب النسخة الحالية من البطولة.

من جانبه، عبر الكابتن محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصري للكروكيه، عن سعادته الكبيرة بتأهل محمد نصر إلى المباراة النهائية، ومواجهة الأمريكي ماتيو إيسيك، مشيرًا إلى أن الوصول لهذه المرحلة يعكس المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب طوال منافسات البطولة.

وأضاف علي أن محمد نصر قدم أداءً قويًا ونجح في التعامل مع المباريات الصعبة والأدوار الإقصائية بثبات وتركيز، وهو ما يعكس حجم الاستعداد والجهد المبذول قبل وأثناء البطولة، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعب على تقديم مباراة قوية في النهائي والمنافسة على حصد اللقب العالمي وإبقاء الكأس في مصر.

وأشار نائب رئيس الاتحاد المصري للكروكيه إلى أن استضافة مصر لبطولة العالم تمثل خطوة مهمة في دعم انتشار اللعبة وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي، خاصة في ظل مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين من مختلف الدول، مؤكدًا أن نجاح التنظيم والنتائج التي يحققها اللاعبون المصريون يعكسان تطور الكروكيه المصري وقدرته على المنافسة بقوة في المحافل العالمية.

وتقام منافسات البطولة على ملاعب عدد من الأندية المصرية، وهي الجزيرة والزمالك والصيد وهليوبوليس الشروق وهليوبوليس بمقره الرئيسي، والزهور ومدينة نصر والشمس، في إطار التعاون بين الأندية المصرية لاستضافة هذا الحدث العالمي.