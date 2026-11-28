يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض، خلال مواجهة نظيره أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي في السادسة من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي، بمقر النادي الأهلي في الجزيرة؛ للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمة الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدٍ.

حضر الاجتماع مندوبو الفريقين، وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، كما حضر من الأهلي سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، وعلاء صلاح، المنسق الأمني، ومحمد مسعد، مدير أمن النادي، وأحمد فوزي ووائل محمد ومحمد أسامة إداريو الفريق.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل.

فيما يرتدي فريق أول أغسطس طاقمه المكون من القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، ويرتدي حارس مرماه اللون الأخضر بالكامل.