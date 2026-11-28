قال أيمن عبدالموجود المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة كلفت بنك ناصر الاجتماعي بإجراء حصر غدًا الأحد لجميع مبالغ الدعم المقدم لأسر ضحايا ومصابي ومتضرري حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بالجيزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء السبت، أنّ الوزيرة الدكتورة مايا مرسي ستعلن في مؤتمر صحفي الضوابط الخاصة بتوزيع المبالغ التي تم تقديمها للأسر.

وأوضح أن جميع الأموال الموجودة في الحساب سيتم توزيعها على هذا الغرض، لأن المتبرع أو الداعم قدم هذه الأموال للأسر ولهذا الغرض.

وأكد أنه سيتم تعويض المواطنين الذين فقدوا سياراتهم جراء الحادث وذلك بسيارة جديدة، موضحًا أن الأسرة التي لن ترغب في الحصول على سيارة بديلة سيتم إيداع المبلغ الخاص بالسيارة في الحساب البنكي بنفس القيمة.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت حصرًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحجم السيارات المتضررة، مؤكدا أنه يتم حاليًّا مراجعة البيانات الخاصة بالسيارات تمهيدًا لصرف الدعم.

ونوه بأنه بعد إجراء الحصر المبدئي تم تجهيز تكلفة السيارات لتوفيرها، على أن يتم توزيع بقية المبالغ وفقًا لآلية محددة، بحيث تحصل أسرة المتوفى على المبلغ، وكذلك حصول المصابين بالعجز الكلي سيحصلون على نفس قيمة التعويض عن المتوفى، وبقية المصابين سيتم صرف مبلغ لهم.

وجدد التأكيد على أن جميع المبالغ المخصصة سيتم توزيعها على الأسر المتضررة من حادث الوراق، موضحًا أن هناك مبلغًا مخصصًا من البنك المركزي لصالح الأسر ليتم إيداعه في شهادات استثمار، كأحد عناصر الدعم المقدم.



وفي وقت سابق، صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم غدا، الأحد، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.

وسبق أن قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية العاجلة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة، تقرر البدء الفوري في اتخاذ إجراءات صرف التعويضات وتقديم المساندة اللازمة.

وقالت إنه تقرر صرف تعويض مالي لأسرة كل متوفى، وصرف ذات القيمة للمصابين بحالات العجز الكلي، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للمبلغ عقب الانتهاء من تلقي المساهمات مساء الغد الأحد، بالإضافة إلى صرف تعويض مالي لكافة المصابين باختلاف درجات إصابتهم، وسيتم الإيداع عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم.

كما يتم التفاوض على شراء عدد من السيارات من ذات الفئة والنوع لتعويض المتضررين عن خسائر ممتلكاتهم جراء الحادث، وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة، مع إتاحة خيار استبدال السيارة بمقابل مالي وفقًا لرغبة المتضرر أو أسرته.

وسيتم تقديم شهادات استثمار تتيح توفير عائد مالى مستمر يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها، وذلك عن طريق المساهمات المقدمة من القطاع المصرفى لصالح أسر الضحايا والمصابين.

وأشارت إلى أنه حرصًا على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، تخضع كافة إجراءات الصرف والتعويض لرقابة مالية وإدارية وقانونية صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشكلت الوزارة فريقا قانونيا متخصصا، وذلك تيسيرًا على الأسر المتضررة، لتقديم كافة الخدمات القانونية مجانًا وسرعة استخراج المستندات والأوراق اللازمة، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل، ويتواجد الفريق بمقر الهيئات التابعة للوزارة في شارع المراغي بمنطقة العجوزة.