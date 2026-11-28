أسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 للرجال والسيدات، التي استضافتها مصر بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوج المنتخب البولندي بلقب منافسات الرجال، عقب فوزه على نظيره الإسباني بنتيجة 15-13 في المباراة النهائية، ليحصد المنتخب الإسباني المركز الثاني، فيما جاء المنتخب الكندي في المركز الثالث.

واحتل منتخب مصر للرجال المركز الثامن، في نتيجة شهدت تحسنًا مقارنة بمشاركته في النسخة الماضية، التي أنهاها في المركز الحادي عشر.

فيما جاء منتخب مصر 2 في المركز الرابع عشر، بعدما شارك في البطولة في اللحظات الأخيرة، عقب اعتذار المنتخب الليبيري عن المشاركة.

وعلى صعيد منافسات السيدات، توج المنتخب الإسباني باللقب، عقب فوزه على نظيره الكندي بنتيجة 12-10 في المباراة النهائية، بينما حصد المنتخب البرازيلي المركز الثالث.

واحتل منتخب مصر للسيدات المركز الثامن، في مشاركة تاريخية، باعتبارها الأولى له في منافسات كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وقام بتسليم الجوائز كل من جابرييل زانجينفيند، السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وجوانا ساوزلاند، المندوبة الفنية للبطولة، ومي زين الدين، رئيسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والمهندس عادل سليم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إلى جانب كابتن عادل شريف، والعقيد عمرو فؤاد، وكابتن محمود عبد العزيز، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وشهدت النسخة الثانية من مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة مشاركة 27 منتخبًا في منافسات الرجال والسيدات.

وأشادت الوفود المشاركة بتنظيم الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، للبطولة، معربة عن سعادتها بالتواجد في مصر خلال الأيام الماضية والاستمتاع بأجواء المنافسات.

من جانبه، أشاد أولف ميرنيز، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بالتنظيم خلال حديثه مع المهندس عادل سليم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل واجهة للاتحاد الدولي لاستضافة العديد من البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة.