أعلن الأردن، السبت، وصول جثمان مواطنه البحار محمد العتيبي إلى المملكة لدفنه فيها، إثر مقتله جراء هجوم استهدف ناقلة نفط إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز في 17 نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن أمينها العام ضيف الله الفايز والسفير الإماراتي لدى المملكة سلطان محمد الشامسي كانا في استقبال الجثمان وعائلة البحار، وفق وكالة الأناضول.

وأعرب متحدث الوزارة فؤاد المجالي عن تقدير المملكة لجهود السلطات الإماراتية وتعاونها مع الخارجية الأردنية وسفارة المملكة في أبوظبي، والتسهيلات التي قدمتها لنقل الجثمان.

وجدد المجالي تعازيه ومواساته لأسرة البحار.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأردنية أن خفر السواحل الإماراتي عثر على جثمان العتيبي قرب سواحل إمارة رأس الخيمة، الأربعاء، بعد أيام من عمليات البحث بالتنسيق بين السلطات الأردنية والإماراتية والعُمانية.

وفي 18 نوفمبر الجاري، أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية تعرض إحدى ناقلات النفط التابعة لها لهجوم في اليوم السابق أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة 11 من أفراد طاقمها وفقدان أحدهم، في إشارة إلى العتيبي، فيما جرى إجلاء بقية أفراد الطاقم بأمان.

ولم تحدد الشركة الإماراتية حينها الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وجاء الهجوم في ظل تصاعد الاعتداءات على السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز، والتي أعلنت إيران مسؤوليتها عن عدد منها، فيما اتهمتها الإمارات في مناسبات سابقة باستهداف سفن تابعة لها.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ردت عليها طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر جراء خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 12 يوليو الماضي، أعادت إيران إغلاق المضيق عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها عليها في 8 من الشهر ذاته.

ومنذ ذلك الحين، تتجدد المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران من حين إلى آخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي ألقت بتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المنطقة والعالم.