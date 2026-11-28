أقر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بصعوبة المرحلة التي يمر بها فريقه، عقب الخسارة أمام برينتفورد برباعية نظيفة، مؤكدًا ضرورة تماسك الجميع والعمل على تحسين الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة ثقيلة أمام برينتفورد بنتيجة 4-0، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، لتتواصل معاناة الفريق بعد خسارته بالنتيجة نفسها أمام ليفربول.

بوتشيتينو: علينا تقبل الواقع والعمل على تغييره

وقال بوتشيتينو، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت»: «من الصعب تقبل الخسارة 4-0 أمام ليفربول، ثم تكرار النتيجة ذاتها اليوم على ملعب أولد ترافورد. علينا التمسك بوحدتنا ومحاولة معالجة الأخطاء وتطوير الأداء، فهذا هو وضعنا وواقعنا في الوقت الحالي».

وأضاف: «اللاعبون يحظون بدعمي، ونتفهم في الوقت نفسه غضب الجماهير وموقفها. علينا التعامل مع الأمر والتكاتف، فنحن بحاجة إلى مساندة جماهيرنا، كما يجب أن نركز على اللاعبين، وأن يقدموا المستوى المطلوب ويظهروا بصورة أفضل».

مدرب مانشستر يونايتد يفسر أسباب الخسارة

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن مجريات اللقاء، موضحًا أن فريقه كان الطرف الأفضل قبل استقبال الهدف الأول، لكنه فقد السيطرة على المباراة بعد ذلك.

وقال: «أعتقد أننا كنا أفضل من برينتفورد، فقد كنا نسيطر على المباراة عندما استقبلنا الهدف الأول، لكن استقبال الأهداف يجعل الأمور أكثر صعوبة. حاولنا العودة والتسجيل، إلا أن بعض القرارات التي اتخذناها أثرت علينا وكانت لها عواقب سلبية».

وشدد بوتشيتينو على ضرورة استعادة اللاعبين ثقتهم بأنفسهم، مضيفًا: «علينا بناء الثقة والإيمان بقدراتنا، حتى نتمكن من مواصلة اللعب بالطريقة نفسها إذا استقبلنا هدفًا. هذا أمر طبيعي في ظل وضعنا الحالي، واللاعبون يحظون بدعمي، لذلك يجب أن نظل متحدين».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على إدراك الجهاز الفني واللاعبين لحجم المسؤولية، قائلًا: «نشعر بالألم وبحجم المسؤولية، وندرك في الوقت نفسه أن هذا هو واقعنا، وعلينا تقبله والعمل على تغييره. يجب أن نتحلى بالقوة، ونحن مستعدون لدفع اللاعبين نحو التطور وتقديم مستويات أفضل».