سخر عضو الكنيست أحمد الطيبي، السبت، من إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو موافقته على التناوب في رئاسة الحكومة مع رئيس حزب "يشار" المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة جادي آيزنكوت، معتبرًا أن ما جرى يأتي ضمن ما وصفه بـ"الترتيب الصحيح".

وقال الطيبي، في تغريدة باللغة العبرية، إن الترتيب الصحيح يتمثل في أربع مراحل: لوم العرب، ثم تخويف الحريديم من آيزنكوت، ثم عرض نتنياهو نفسه على آيزنكوت، ثم العودة مجددًا إلى لوم العرب.

ويأتي تعليق الطيبي عقب بيان لنتنياهو أعلن فيه تنازله عن مبدأ الحزب الأكبر، وموافقته على أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولًا، على أن يتولى هو منصب رئيس الحكومة البديل في بداية الولاية، وذلك في إطار تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان نتنياهو قد برر موافقته بما ادعى أنه "قوة الخطر الوجودي"، وإمكانية قيام حكومة لا تملك القدرة على مواجهته، داعيًا إلى بدء مفاوضات فورية لتشكيل حكومة الوحدة.

ووضع آيزنكوت، السبت، رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو أمام اختبار لجدية عرضه تشكيل حكومة وحدة، داعيًا إياه إلى إجراء مفاوضات عاجلة الليلة، بعد اتهامه بالتهرب من المفاوضات على مدى 3 أسابيع.

وقوبل عرض نتنياهو بتشكيك من قادة أحزاب إسرائيلية في جديته، وتحذيرات من أن يكون محاولة لإضاعة الوقت وعرقلة تشكيل حكومة جديدة من دونه.

ووصف رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد عرض نتنياهو بأنه "مناورة مكشوفة أخرى من مخادع متسلسل خدع كل شريك وأخل بكل اتفاق".

كما رفض رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير جولان عرض نتنياهو، قائلًا: "كفى خداعًا ومناورات، وواجبنا احترام إرادة الناخبين وتشكيل حكومة تغيير وإنقاذ".

وحتى رئيس حزب "معًا" نفتالي بينيت، المؤيد لتشكيل حكومة وحدة تضم الليكود، حذر من إضاعة الوقت في مفاوضات قد تكون شكلية، مؤكدًا أن عبء إثبات أن العرض يعكس نية حقيقية وليس مجرد كلام للاستهلاك يقع على عاتق نتنياهو.

وشدد بينيت على ضرورة عدم السماح بالمماطلة أو إجراء نقاشات هدفها إحباط تشكيل حكومة من دون نتنياهو.

في المقابل، دافع وزير المالية الإسرائيلي، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، عن عرض نتنياهو، معتبرًا أن دعوته إلى الوحدة "حقيقية وصادقة".

ويأتي مقترح نتنياهو في وقت يسعى فيه آيزنكوت إلى استكمال تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة، وسط خلافات بين الأحزاب الداعمة له بشأن إشراك نتنياهو وحزبه فيها.

ويمتلك "معسكر التغيير" 48 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان)، ما يجعله بحاجة إلى دعم قوى سياسية أخرى لتأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، والبالغة 61 مقعدًا.

ويضع إعلان آيزنكوت عزمه طرح حكومته لأداء اليمين خلال الأيام المقبلة عرض نتنياهو أمام اختبار زمني، خصوصًا مع اقتراب انتهاء المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر المقبل.

ويحق لآيزنكوت طلب تمديد المهلة 14 يومًا إضافيًا غير قابلة للتمديد من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.