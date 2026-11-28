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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات من أقارب زوجها المتوفى لقيامهم بمنعها من توصيل المرافق لمنزلها وتهديدها بإلحاق الأذى بها وبأبناها لإجبارها على بيع منزلها لهم بالأقصر.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الأقصر).

وبسؤالها تضررت من (عم زوجها وابنائه) لقيامهما بمنع أبنائها من المرور بالطريق المؤدي لمنزلها، ومنعها من توصيل المرافق بمسكنها، والتعدي عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها وبأنجالها، لخلافات بينهم لرغبتهما في شراء المنزل ورفضها ذلك.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما (مقيمان بذات الدائرة)، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.