حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصارًا مثيرًا بنتيجة 3-2، على حساب مستضيفه إلتشي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، «لاليجا».

تقدم أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة سجلها بنجاح أليخاندرو بالدي، ثم أضاف لي كانج إن الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، فيما قلص إلتشي النتيجة عبر مارتيم نيتو في الدقيقة 26، ثم عزز خوليان ألفاريز تقديم الأتلتي في الدقيقة 41، فيما سجل بويا سانجاري الهدف الثاني لصالح إلتشي في الدقيقة 48.

بهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 34، وصعد للمركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت أمام ريال مدريد الذي يلعب مساء اليوم، أمام ألافيس، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ضمن مراكز الهبوط.