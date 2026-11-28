احتفى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، بلاعبات المنتخب الوطني للكاتا، بعد إنجازهن التاريخي بالتتويج بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم، التي أقيمت مؤخرًا في الصين.

وأقام الاتحاد احتفالية للاعبات بمقره، بحضور سيد نصر، رئيس البعثة ونائب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، وعضوي مجلس الإدارة الدكتور محمد سعد وأمين الزعبلاوي.

وشهدت الاحتفالية تكريم الرباعي آية هشام، وجنى خميس، ومريم العزبي، وحبيبة موسى، تقديرًا لنجاحهن في بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكاراتيه المصري، والتتويج بالميدالية الفضية، في إنجاز يعكس تطور اللعبة على المستوى الدولي.

ومن جانبه، قال محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، إن تكريم اللاعبات يأتي تقديرًا لما قدمنه من جهد كبير أسهم في رفع العلم المصري على منصة التتويج، مشيدًا بالعمل الذي بذلته اللاعبات والجهاز الفني خلال الفترة الماضية حتى تحقق هذا الإنجاز.

وأعرب الدهراوي عن فخره واعتزازه بالإنجاز التاريخي لبطلات الكاتا الجماعي، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يمثل علامة فارقة في مسيرة الكاراتيه المصري، ويعكس التطور الفني الذي تشهده اللعبة.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه يثق في قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب الوطني، وقدرتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.