علق الإعلامي عمرو أديب، على إنارة أجزاء من الطريق الدائري وذلك في أعقاب الحادث المروع الذي وقع بمنطقة الوراق وأسفر عن مصرع 32 شخصًا.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت، إن إنارة الطرق أمر طبيعي ومن حق المواطنين حفاظًا على سلامتهم وأمانهم على الطرق.

ولفت إلى أن الحكومة عليها الالتزام بإدارة دائمة للطريق ولا يكون الأمر بمثابة إجراء مؤقت، وتابع: "إما تنوروا الطرق على طول أو مثلا تقولوا لنا إحنا مش هقدر ننورها غير يومين في الأسبوع.. وفي الحالة دي نشوف حد تاني يجي تستقيل ينور لنا الطرق كل يوم .. هو ده الوضع الطبيعي".

وتابع: "إحنا أمام حاجة غريبة وهي إنه بيتقالنا فيه وضع كذا ومش هنقدر نعمل كذا ويتقالنا لازم نتقبل الوضع ده..

إحنا مش هنعرف نعيش مع بعض كده".

وأكد أديب رغبته في حل مثل هذه المشكلات، وقال: "إحنا عاوزين نحل.. أنا وعيالي وأهلنا على الطريق ده وكل المسئولين على الطريق ده .. إحنا كلنا رقابنا متعلقة في نفس السلسلة".

واستكمل: "أرجو نحافظ على الطرق مضاءة ودورنا في الإعلام إننا ندق ناقوس الخطر وبعد دق ناقوس الخطر بسبب أرواح الشهداء تمت إضاءة الطرق".