أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذ عملية رد عسكري استهدفت تدمير مصادر حيوية تستخدمها جماعة الحوثي لتنفيذ هجماتها ضد المدنيين في اليمن والسعودية، وتهديد حرية الملاحة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء اليوم السبت عملية رد عسكري لتدمير مصادر حيوية تستخدمها المليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإرهابية المتعمدة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باليمن والمملكة، وكذلك لتهديد حرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وأضاف المالكي أن "الأهداف التي تم تدميرها تدعم المجهود العسكري والعمليات الإرهابية التي تنفذها المليشيا الحوثية الإرهابية، بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "لن تتردد في تنفيذ الرد الفوري على كل عملية إرهابية تنفذها المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشددا على أن عمليات التحالف تُنفذ وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير 5 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة منذ الفجر.

وأكد التحالف عزمه الرد على محاولات الحوثيين استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

فيما أطلق الدفاع المدني السعودي 8 إنذارات مبكرة للتحذير من أخطار لم يحدد طبيعتها في مناطق متفرقة بالمملكة، بينها مدينة جيزان التي شهدت إنذارين.

ومنذ يوليو الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق ومنشآت حيوية في السعودية، فيما ينفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات عسكرية ضد مواقع الجماعة، بهدف تحييد مصادر التهديد وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفق بياناته.

ويتزامن ذلك مع تصاعد المواجهات داخل اليمن، حيث يواصل الجيش عملياته العسكرية ضد الحوثيين ضمن عملية "فجر اليمن" التي انطلقت في أكتوبر الماضي.

وجاء تجدد التصعيد بعد سنوات من الهدوء النسبي الذي أعقب بدء هدنة برعاية الأمم المتحدة في أبريل 2022.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلاد منذ سبتمبر 2014.