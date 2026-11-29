اكتسح فريق إنتر ميلان ضيفه جنوى بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز «الكالتشيو».

تقدم إنتر ميلان عن طريق مهاجمه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الدقيقة 29، ثم أضاف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 40، قبل أن يعزز بيتار سوتشيتش تقدم النيراتزوري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، الدقيقة 45+3، من علامة الجزاء، ثم عاد ماركوس تورام ليختتم رباعية الإنتر بالهدف الثاني له في الدقيقة 54.

وألغى حكم المباراة هدفًا لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 44 سجله ديماركو، وألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفار.

بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 32، وصعد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد جنوى عند 16 نقطة في المركز العاشر من جدول الترتيب.