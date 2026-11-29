كشف تقرير صحفي عن رد فعل مسؤولي نادي زيورخ السويسري تجاه الأنباء التي ترددت مؤخرا حول تفاوض مارسيل كولر المدير الفني للفريق للعودة مجددا لصفوف القلعة الحمراء.

أكدت صحيفة «بليك» السويسرية أن هناك تواصل بالفعل بين الأهلي وكولر، ولكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة أن عودة كولر المحتملة تمثل مصدر قلق وصدمة كبيرة لنادي زيورخ، الذي تولى المدرب السويسري قيادته في الصيف الماضي، ونجح خلال فترة قصيرة في إعادة الاستقرار إليه بعد سنوات من الاضطرابات.

وأشارت إلى أن كولر يحظى بمكانة كبيرة لدى جماهير الأهلي وإدارته، بعدما قاد الفريق لتحقيق 11 لقباً خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

ولفتت إلى أن رغبة الأهلي في استعادة مدربه السابق تأتي بعد تعاقب أربعة مدربين على قيادة الفريق منذ رحيله في أبريل 2025، دون تحقيق النتائج المأمولة، كان آخرهم المغربي الحسين عموتة، الذي أُقيل قبل أربعة أيام.

ويحتل زيورخ المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السويسري برصيد 23 نقطة بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ليتخلف بفارق الأهداف عن سانت جالين صاحب المركز الرابع.

في المقابل، فإن الأهلي تراجع للمركز الثالث بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد يوم الإثنين الماضي، ليتسع الفارق بينهما إلى 7 نقاط بعد مرور 9 جولات من بطولة الدوري الممتاز.

ولذلك قررت إدارة الأهلي إقالة عموتة، والاستعانة بمدرب المقاولون العرب، سامي قمصان، كمدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.