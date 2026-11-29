قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، أن العنصر البشري وعدم الالتزام بتعليمات المرور والسرعات المقررة يمثلان السبب الرئيسي في وقوع حادث دائري الوراق.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن أن عدم اتباع قواعد المرور وتجاوز السرعة المحددة تسببا في وقوع هذه الكارثة.

وأوضح أن السيارة التي تعرضت للحادث كان من المفترض أن تسير في الجانب الأيمن من الطريق بدلًا من الجانب الأيسر، إلا أن وجود إعاقات مرورية على اليمين، إلى جانب تحميل الركاب وبطء حركة السير، يدفع بعض السيارات إلى التحرك ناحية أقصى اليسار.

وأشار عبد القادر، إلى أن إنشاء طريق خدمات مخصص لسير سيارات النقل يمثل أحد الحلول التي من شأنها تقليل الحوادث والحد من الأزمات المرورية.

ولفت إل أن وزارة الداخلية ركبت رادارات على الطرق للحد من السرعات العالية، لكن بعض السائقين لا يهتمون بدفع المخالفات، مؤكدًا أهمية تغيير أماكن وأشكال رادارات الطرق من وقت إلى آخر.