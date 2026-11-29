قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن مسلسل «عنبر الموت» يمثل «إهانة كاملة للتمريض المصري»، وذلك تعليقا على تقدمها ببلاغ إلى النائب العام لوقف عرض المسلسل، واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على كرامة وسمعة التمريض في مصر.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، أن المسلسل لا يتضمن أي جانب إيجابي، مشيرة إلى أنها لا تعترض على عرض السلبيات لكون لا أحد يخلو منها أو يقتصر على الإيجابيات فقط، ولكن يجب تقديم النموذجين معا.

ولفتت إلى دور الممرضين والممرضات في الأزمات وواقعة الماس الكهربائي بمدينة نصر، قائلة إن «المخرج والمنتج وكل فريق التمثيل كانوا في منازلهم خلال فترة حظر التجوال أيام جائحة كورونا خوفا من الخروج، وبالتأكيد أصيبوا كلهم بالفيروس واحتاجوا إلى التمريض، كما أن المبادرات الرئاسية في مصر لم تنجح إلا بالتمريض».

وأوضحت أن اعتراضها يتعلق بأنها حالة فردية معروفة منذ التسعينيات وعُرضت قصتها من قبل في مسلسل «أوبرا عايدة» بمشاركة الفنان يحيى الفخراني وحنان ترك، مؤكدة أن جعل محور تجسيد دور التمريض قائما على الانحراف في كل شيء «أمر غير مقبول تماما وسنتصدى له».

وأشارت إلى أن تلك القصة أُذيعت واستُهلكت من قبل، مؤكدة أن إعادة طرحها جاءت «بصورة أبشع وبصورة أكثر قماءة» بحسب وصفها.

وأضافت أن المنظومة الصحية عالميا تعتمد على التمريض الناجح بنسبة تتجاوز 70% في كل شيء، معقبة: «أنتم النهاردة ما تدمروليش نفسية 350 ألف ممرضة، وما تدمروش مهنة تحت مسمى الفكر والإبداع».

وردت على تعليق الإعلامي تامر أمين، حول دفاع صناع الدراما بأن دور الفن هو تسليط الضوء على الفساد في أي مهنة مثل المحاماة أو الإعلام أو الطب والتمريض، قائلة: «إذن سأقول لك إن هذا فن فاسد أيضا، ومن يفعل ذلك غير مقبول، مفيش حد أبدا في دول العالم بيحاول يشوّه صور مهنه زي مصر، وكفاية كده».

وأشارت إلى أن مصر مشتركة في المجلس الدولي للتمريض الذي يضم أكثر من 132 دولة، موضحة أنها خلال مناقشات مجموعات عمل صغيرة في سنغافورة حول أبرز ثلاث مشكلات تواجه التمريض ذكرت لهم «الدراما»، فأكد لها زملاء من دول عربية كالأردن وفلسطين أن هذا الأمر لا يحدث سوى في مصر.

وشددت أن «كل أطقم التمريض في مصر مستاءة» من المسلسل، مضيفة: «نحن في وقت نخاف فيه على البلد، والرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بسرعة الصاروخ، بينما الدراما في واد آخر تماما».

وأعلنت النقابة اتخاذ إجراءات رسمية وقانونية ضد المسلسل، وصلت إلى تقديم بلاغ للنائب العام، ومخاطبة الجهات الرقابية المعنية لمراجعة محتواه، متهمة إياه بالإساءة إلى المهنة وتشويه صورة العاملين بها أمام المجتمع، ومطالبة بوقف عرضه.

ويتناول المسلسل قضية حقيقية تعود إلى عام 1997 في الإسكندرية، عُرفت إعلاميا بقضية الممرضة عايدة نور الدين، التي ارتبط اسمها باتهامات بقتل أحد المرضى عمدا، والشروع في قتل أكثر من 30 مريضا آخرين داخل المستشفى التي كانت تعمل بها، باستخدام مادة دوائية خطيرة، إلى جانب اتهامات باختلاس أدوية من المستشفى.