المستهلك فضل تخفيضات الماركات العالمية على الصناعة المحلية

تراجعت مبيعات الملابس في السوق المحلية بمناسبة عروض الجمعة البيضاء بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وفق تقديرات خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية.

وقال فايد، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن من أسباب تراجع مبيعات الملابس المصنعة محليًا الإقبال الذي شهدته مبيعات الماركات العالمية خلال الفترة نفسها، التي تشهد تخفيضات من الجانبين.

وأكد أن التخفيضات المقدمة من إحدى الماركات العالمية تصل إلى 40%، وهو ما شجع المستهلكين على شراء هذه المنتجات وتفضيلها على المنتجات المحلية، بسبب ارتفاع أسعار الماركات العالمية خلال المواسم العادية مقارنة بالملابس المصنعة محليًا.

ونفى فايد أن تكون جودة المنتج المحلي سببًا في تراجع المبيعات، مؤكدًا أن المنتج المحلي هو نفسه الذي يُصنع في مصر ويُصدر إلى الخارج، ويحقق مبيعات كبيرة في الأسواق الخارجية.

وقال إن آخر جمعة من شهر نوفمبر عادة ما تشهد زحامًا وإقبالًا أكبر من المستهلكين على الشراء للاستفادة من التخفيضات والعروض المطروحة، وهو ما خالفته مؤشرات المبيعات أمس.

وكان فايد قد صرح لـ«الشروق» سابقًا بأن تخفيضات العام الحالي تتراوح بين 10% و50% من أسعار الملابس خلال الفترة الماضية.

كما كشف رئيس شعبة الملابس الجاهزة عن تراجع حركة الإقبال على شراء الملابس خلال الفترة الأخيرة، بعد الانتعاشة التي شهدتها السوق خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضي، بالتزامن مع الأعياد والمناسبات، مؤكدًا أن ذلك دفع التجار إلى طرح عروض وتخفيضات بهدف تحفيز المستهلكين وتنشيط المبيعات مجددًا.