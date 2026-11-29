حقق بالميراس البرازيلي لقب كأس كوبا ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره إستوديانتس الأرجنتيني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب سنتيناريو بالعاصمة الأوروجوايانية مونتيفيديو، لحساب النهائي

ويدين بالميراس بانتصاره في مباراة اليوم، للجناح الباراجواياني رامون سوسا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، بعدما تابع تمريرة بضربة رأسية من المهاجم الكولومبي جون أرياس.

ورفع اللقب رصيد الأندية البرازيلية إلى 26 بطولة، مقابل 25 للأندية الأرجنتينية، بعدما كان البلدان يتقاسمان الصدارة قبل النهائي، فيما تحتل أوروجواي المركز الثالث برصيد ثمانية ألقاب.

وسبق لبالميراس الفوز بالبطولة أعوام 1999 و2020 و2021، ليعادل فلامنجو كأكثر الأندية البرازيلية تتويجا باللقب، كما بلغ النهائي للمرة الثامنة في تاريخه، والرابعة خلال آخر سبع مشاركات، بعدما تجاوز فلومينينسي في نصف النهائي بركلات الترجيح.

واكتسب النهائي أهمية تاريخية إضافية، بعدما أعاد المواجهة بين الفريقين إلى الملعب ذاته الذي شهد تتويج إستوديانتس على حساب بالميراس في نهائي نسخة 1968، ليحصل الفريق البرازيلي هذه المرة على فرصة رد الاعتبار.

ويمنح التتويج بالميراس بطاقة المشاركة في كأس القارات للأندية 2026، حيث يلتقي تولوكا المكسيكي يوم 9 ديسمبر المقبل في الدوحة، ضمن مواجهة ديربي الأمريكتين، على أن يواجه الفائز ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، قبل فرصة بلوغ النهائي وملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا.