أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية أنه وجه شركات التأمين بالسوق المحلية للتبرع لأسر شهداء ومصابي حادث الوراق، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

وكان الطريق الدائري بمنطقة الوراق قد شهد حادث تصادم بين سيارة لنقل المواد البترولية وأخرى ملاكي، أسفر عن انفجار سيارة النقل، واندلاع حرائق بعدد من السيارات المجاورة، ما تسبب في وفاة نحو 31 مواطنًا.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي، إنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تواصل مع جميع شركات قطاع التأمين لسرعة سداد التعويضات للمستفيدين، سواء من حاملي وثائق تأمين الحياة أو وثائق التأمين التكميلي على السيارات أو وثائق تأمين الحوادث الشخصية، وذلك بمجرد تقديم مطالبات التعويضات من المستفيدين الذين كانت بحوزتهم تلك الوثائق.

من جانبها، أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، المسؤولة عن التأمين على حوادث المركبات، أنه سيتم صرف تعويضات لمصابي ومتوفى حادث الوراق تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه، في حين ستتولى شركات التأمين بالقطاع الخاص صرف التعويضات للمتضررين إذا كانوا مؤمنًا عليهم لديها.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وجهت بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والتيسير عليهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة للمتوفين، وتعويضات المصابين طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيتواصلون مع أسر الضحايا لاستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.