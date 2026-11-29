اتخذت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية إجراءات في 82 قضية تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حتى 15 نوفمبر الجاري.

ونقلت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية عن وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل قوله اليوم السبت إن هذه القضايا تتعلق بنشر محتوى فاحش وغير لائق ومضلل، بالإضافة إلى محتوى ينطوي على تهديدات أو إساءات بالغة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن بين هذه القضايا، أُحيلت 25 قضية إلى المحاكمة أمام المحاكم، وصدرت غرامات مالية في 16 قضية، بينما وُجهت خطابات تحذيرية في 41 قضية.

وأضاف: "خلال الفترة نفسها، قامت شركات تقديم الخدمات بحذف 40 ألفا و214 مادة تتعلق بالتنمر، و55 مادة مسيئة تتعلق بالأطفال، وذلك استجابة لطلبات هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية".

وأوضح أمام مجلس النواب الماليزي: "تشمل إحصاءات إزالة المحتوى المرتبط بالتنمر جميع الفئات العمرية، وتشير هذه الأرقام إلى حجم المحتوى الذي جرى حذفه، وليس إلى عدد القضايا الجنائية أو الضحايا المعنيين".

وجاءت تصريحات الوزير ردا علىكانون استفسار النائبة زيلة محمد يوسف، عن دائرة رانتو بانجانج، بشأن عدد القضايا المسجلة خلال عام 2026 والمتعلقة بالتنمر الإلكتروني والاستغلال الجنسي للأطفال والمحتوى الضار الموجه إليهم، إلى جانب تقييم فاعلية نظام ترخيص منصات التواصل الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/الثاني 2025.