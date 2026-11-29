أقام متجر "مايسيز" الشهير في نيويورك اليوم السبت موكبه التقليدي بمناسبة عيد الشكر متأخرا يومين عن موعده.

وكانت عواصف شديدة ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة قد أجبرت المنظمين على تأجيل الحدث للمرة الأولى في تاريخ هذا الاستعراض، الذي صادف هذا العام الذكرى المئوية لانطلاقه.

واحتفالاً بهذه المناسبة، قدم المنظمون عدداً من المجسمات الهوائية القابلة للنفخ يفوق أي نسخة سابقة، بلغ إجماليها 100 مجسم. وفي طقس بارد لكنه جاف، جابت المناطيد العملاقة والعربات المزينة بتصميمات متقنة والفرق الموسيقية الاستعراضية والراقصون والمهرجون شوارع مانهاتن.

وضمت الشخصيات المشاركة في الموكب مجموعة من الشخصيات المحبوبة والمعروفة لدى الجمهور، مثل سبايدرمان وسبونج بوب والكلبة الكرتونية الأسترالية "بلوي"، التي حلّقت هذا العام فوق شوارع مانهاتن وهي ترتدي تاجاً احتفالياً بمناسبة عيد الميلاد.

كما ظهر سنوبي، الذي يشارك في الموكب منذ عام 1968 بأزياء تتغير باستمرار، بإطلالة جديدة احتفالاً بالذكرى المئوية. وظهرت شخصية "بينتس" مرتدية نظارة شمسية وسترة حمراء، في هيئة شخصيته البديلة "جو كول".