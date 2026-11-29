صرح وزير الصحة العراقي عبد الحسن عزيز الموسوي مساء اليوم السبت أن مرض الالتهاب السحائي سجل في العراق خلال العام الحالي 4358 حالة، متجاوزا الحالات المسجلة خلال العامين 2024 و2025.

وقال وزير الصحة في تصريح صحفي إن "بيانات الرصد الوبائي والإحصائيات المسجلة في وزارة الصحة لمرض التهاب السحايا خلال السنوات الثلاث الماضية سجلت 3948 حالة في عام 2024 و4129 حالة خلال عام 2025، فيما بلغت الحالات المسجلة في العام الحالي 4358 حالة في عموم العراق".

وذكر أن جميع المحافظات العراقية تسجل إصابات ضمن المعدلات المتوقعة وتم تسجيل 15 حالة وفاة في محافظة واسط منذ بداية العام ولغاية الآن والحالات المسجلة متفرقة، ووزارة الصحة تتابع الموقف بصورة مستمرة ودقيقة.

كما ذكر أن وزارة الصحة أرسلت وفداً وزارياً إلى محافظة واسط للاطلاع ميدانياً على الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة.

وأكد وزير الصحة استمرار للوزارة في متابعة الموقف الوبائي في بغداد والمحافظات، وإجراء الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه بها، والتوسع في التقييم السريري والمختبري لتحديد المسببات، فضلاً عن تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية.

كما ذكر أن الوزارة تستند في تقييمها للموقف الوبائي والإجراءات المتخذة إلى آراء وتوصيات اللجنة العليا للصحة الواحدة، واللجان الاستشارية الخاصة بالوبائيات والأمراض الانتقالية، ومن المقرر عقد اجتماع غد الأحد يضم وزيري الصحة والتربية واللجنة العليا للصحة الواحدة، لبحث آخر مستجدات الموقف الوبائي.

وأوضح أن جميع الإمكانيات التشخيصية والعلاجية متوفرة في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، بما يضمن تشخيص الحالات ومتابعتها وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة.