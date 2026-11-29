أعربت الإمارات عن تضامنها مع البحرين، واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت خلال اللقاء الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، وتناولت البحرين وسلطتها القضائية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، رفض الإمارات أي محاولات تستهدف الإساءة إلى البحرين أو التدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها القضائية والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأشادت الوزارة بموقف وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الذي أكد أن ما صدر خلال اللقاء لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية أو سياستها.

وشددت على أهمية اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات أو السماح باستخدام الأراضي اللبنانية منبرا للإساءة إلى الدول العربية، مجددة حرص الإمارات على علاقاتها مع البحرين ولبنان، وعلى تعزيز أواصر التعاون والعمل العربي المشترك.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية استدعت السفير اللبناني لديها هادي هاشم في وقت سابق من اليوم، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على انعقاد لقاء في بيروت تضمن ادعاءات باطلة وتصريحات مسيئة للبحرين وسلطتها القضائية، فيما استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تلك المواقف والعبارات التي صدرت عن هذا اللقاء، مؤكدة أنها لا تعبر عن موقف الدولة اللبنانية أو سياستها.

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن وزارة الخارجية والمغتربين أوضحت في بيان أن اللقاء الذي عقد لم يكن رسميا، ولم تشارك الحكومة اللبنانية في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته، مشددة على التزام الحكومة بمواصلة العمل لتنفيذ تعهد البيان الوزاري للحكومة بألا يكون لبنان منصة للتهجم على الدول العربية والدول الصديقة.