توفي سائق أوبر أمريكي من أصل صومالي، قالت السلطات إنه تعرض لهجوم على يد راكب في إحدى ضواحي مدينة مينيابوليس في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في بيان صحفي.

وقالت المنظمة المدافعة عن الحقوق إن محمد يوسف، 51 عاما، توفي صباح السبت في مركز هينيبين الطبي. وكانت السلطات قد ذكرت أن يوسف كان يصارع إصابات تهدد حياته بعد أن خُنق بحزام الأمان، ودُهس بسيارته الخاصة، وتُرك في حفرة بعد الهجوم الذي وقع في 14 نوفمبر الجاري.

وقالت المنظمة الإسلامية للدفاع عن الحقوق المدنية: "يقدم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية -مينيسوتا تعازيه القلبية ودعواته لأسرة محمد وأحبائه، وللعديد من زملائه السائقين وأفراد المجتمع الذين وقفوا إلى جانبه".

وقد وُجهت إلى ساميت أبورفا باتيل، البالغ من العمر 25 عامًا، في وقت سابق من هذا الشهر تهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية وسرقة السيارة في الهجوم.

ووفقًا لوثائق المحكمة، كان يوسف يتحدث عبر الهاتف مع شقيقه، الذي يعمل أيضًا سائقًا لدى أوبر، عندما أقلّ يوسف أحد الركاب. ويقول شقيق يوسف إنه سمع الراكب يقول ليوسف إنه لا يحب اسم محمد، حسبما ورد في وثائق المحكمة. ووفقًا للوثائق، سمع لاحقًا يوسف يصرخ باللغة الصومالية قائلاً إنه يُخنق بحزام ويُداس بالسيارة.

ولم يرد متحدث باسم مكتب المدعي العام لمقاطعة هينيبين على الفور على طلب للتعليق بشأن وفاة يوسف. كما لم يرد محامي يمثل باتيل على الفور على طلب للتعليق.