طالب الإعلامي يوسف الحسيني، الحكومة بالكشف عن أوجه القصور في حادث الوراق والمتسببين فيه وكيفية محاسبتهم وفق القانون، ووضع جدول زمني محدد لمعالجة تلك الأوجه وتلافي تكرار مثل هذه الحوادث.

وقال خلال برنامجه «مساء جديد» المذاع عبر فضائية «المحور» : «السؤال مش بس مين قصّر أو أي هيئة أو إدارة أو أي وزارة، السؤال الرئيسي اللي لازم نلاقي عليه إجابة: ما هي أسباب الحادث؟ فين أوجه القصور فنعالجها؟ ولازم نبقى واضحين مع نفسنا وواضحين مع المجتمع، والحكومة لازم تبقى واضحة، والحكومة تقول والله أوجه القصور 1، 2، 3، والمتسببين في أوجه القصور التعامل معهم طبقا للقانون 1، 2، 3، أما القصور نفسه سنعالجه بكذا وكذا كذا وفق جدول زمني».

وأضاف أن مجلس النواب «من المفترض أن يُحاسب الحكومة بعد مراقبتها على الالتزام بالجدول الزمني المعلن لمعالجة أوجه القصور»، لافتا إلى أن دور الصحافة والإعلام بوسائله المختلفة يتمثل في مراقبة الجهتين الحكومة والبرلمان.

وأكد أنه لا يوجد أحد أكبر من القانون أو أكبر من البلد، قائلا: «الحكومة في موقف التنفيذ والاتهام، في تقصير عايزين نعرف إيه هو، في مقصرين لازم يتحاسبوا، ومفيش حد كبير على القانون، ومفيش حد كبير على البلد، ونطالب الحكومة أنها تكشف عن أوجه التقصير وأسماء المقصرين وكيفية المحاسبة ووضع جدول زمني لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث أو الحد منها.. هل في عندنا أغلى من أرواح المصريين؟ لأ، ولا في حد أعلى أو أقوى أو أهم من روح أي مواطن مصري».

وشدد على ضرورة التساؤل حول سبب ارتفاع عدد وفيات الحوادث خلال 24 شهرا ما بين عامي 2024 و2026حتى من حوالي 5200 حالة إلى 5829 حالة.

وأشار إلى أن القضية لا تتعلق بالعدد وحده وإنما بأسباب الزيادة، وهل هناك محاولات للعلاج أم لا، وما الذي يحتاج إلى معالجة أكبر، وما اشتراطات الأمن والسلامة على الطرق ومدى أمان الطريق نفسه.

وأضاف أن هناك وزارات «عظيمة» قامت بواجبها على أكمل وجه، مؤكدا أن وزارة الصحة قدمت عملا كبيرا بهيئة الإسعاف والهلال الأحمر، كما تعمل وزارة التضامن حتى الآن على ملف التعويضات المقررة لضحايا حادث الوراق وإدارة ملف التبرعات.