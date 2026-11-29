قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تحديد مسافات نقاط الإسعاف على الطرق السريعة والدائرية يختلف بحسب معدلات التردد على الطريق وسعته.

وأشار خلال برنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية «المحور» إلى تغيير وتكثيف النقاط وتقريب المسافات في مواسم معينة مثل فصل الصيف على الطرق الساحلية، بينما تبلغ المسافة المعيارية في الأوقات العادية 10 كيلومترات في المتوسط.

وأضاف أن متوسط المعيار العالمي لوصول سيارة الإسعاف يتراوح من 7 إلى 8 دقائق، مشيرا إلى أن ضبط توزيع سيارات الإسعاف ونقاط التمركز لا يتوقف على المكان فقط وإنما يعتمد أيضا على إجمالي عدد سيارات الإسعاف المتاحة.

وأكد أن الوزارة تراعي بدقة ألا يتجاوز معدل الوصول من 8 إلى 11 دقيقة، مقارنة بالمعيار العالمي حوالي 8 دقائق في المتوسط.

وأوضح أن في حالات توقف الطريق وحدوث تكدسات مرورية تعيق وصول سيارات الإسعاف، يجري التنسيق مع النجدة وإدارة المرور من خلال الغرفة المركزية للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، والربط القائم بين الغرفة المركزية لهيئة الإسعاف والنجدة والمرور، لتوجيه المرور لسيارات الإسعاف إلى الطرق الخالية أو فتح الطريق بشكل مخصص لمرورها.

ولفت إلى الدفع بـ 23 سيارة إسعاف في بداية حادث الطريق الدائري، موضحا أن متوسط وصول أول 23 سيارة إلى موقع الحادث من 8 إلى 13 دقيقة.