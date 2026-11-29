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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء السبت، تدمير أهداف قال إنها تدعم 'العمليات الإرهابية' التي تنفذها جماعة الحوثي عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه المملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي "بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء السبت عملية رد عسكري لتدمير مصادر حيوية تستخدمها الميليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإرهابية المتعمدة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باليمن والمملكة، وكذلك لتهديد حرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وتابع المالكي "أن الأهداف التي تم تدميرها تدعم المجهود العسكري والعمليات الإرهابية والتي تنفذها الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف المتحدث "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في تنفيذ الرد الفوري على كل عملية إرهابية تنفذها الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدًا "أن عمليات التحالف يتم تنفيذها وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان المالكي قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الشقيق".