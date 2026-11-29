قُتلت امرأة وأصيب أربعة أشخاص جراء هجمات روسية مكثفة جديدة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما أعلنه رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، اليوم السبت.

وأوضح كليتشكو، عبر تطبيق "تليجرام"، أن من بين المصابين طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات جرى نقله إلى المستشفى، مضيفا أن البنية التحتية الحيوية تعرضت أيضا للقصف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال إن حطام طائرة مسيرة جرى إسقاطها سقط داخل حرم إحدى دور الحضانة، كما لحقت أضرار بمبنى سكني وآخر إداري. وحذر كليتشكو من احتمال حدوث انقطاعات في إمدادات الكهرباء والمياه.

زيلينسكي يمدد القيود الإعلامية المرتبطة بالحرب

وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما يحظر على وسائل الإعلام نشر تقارير عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية، في خطوة تمثل تمديدًا إضافيًا للقيود الإعلامية المفروضة حاليا بسبب الحرب.

ويستند القرار إلى قرار أصدره مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبموجب المرسوم، يتعين على مجلس الوزراء في كييف اتخاذ "إجراءات عاجلة" لحظر نشر تقارير إعلامية معينة، تتعلق تحديدا "بعواقب تدمير منشآت البنية التحتية الحيوية والجداول الزمنية لإعادة تأهيلها، فضلا عن مراحل وتقدم أعمال إنشاء المنشآت الوقائية في مرافق البنية التحتية الحيوية بقطاعي الوقود والطاقة والقطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للسكان".

وتُطبق قيود مماثلة أيضا على وسائل الإعلام في روسيا.

ووجه زيلينسكي وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة باتخاذ تدابير لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة. وعلى سبيل المثال، استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرًا، وللمرة الأولى، سلاحا يعمل بالليزر لمواجهة الطائرات المسيرة بنجاح.

السلطات الروسية في المناطق الأوكرانية المحتلة تعلن سقوط ضحايا جراء هجمات أوكرانية

وأعلنت السلطات الروسية في منطقتي زابوريجيا ولوهانسك، اللتين ضمتهما موسكو، مجددًا تعرضهما لهجمات أوكرانية مكثفة.

وفي لوهانسك، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون في هجوم بطائرة مسيرة بالقرب من مركز تجاري، وفقا لما ذكره ليونيد باسيتشنيك، الحاكم الذي عينته موسكو في المنطقة.

وفي منطقة زابوريجيا، تعرضت مركبة تابعة لأحد المستشفيات لإطلاق النار، بحسب يفجيني باليتسكي، المسؤول الذي عينته موسكو لإدارة المنطقة.

وأسفر الهجوم عن مقتل ممرضة والسائق، بينما أُصيب كبير الأطباء وراكب آخر. ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي يقدمها طرفا الحرب.

وفي روسيا أيضا، أعلنت عدة مناطق، من بينها موسكو وسامارا، تعرضها لهجمات أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة. وفي بريانسك، أفادت السلطات بإصابة تسعة أشخاص في هجوم استهدف حافلة.

وتواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها في مواجهة الحرب الروسية منذ ما يقرب من خمس سنوات، بدعم عسكري من الدول الغربية. كما تسعى كييف إلى استعادة الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.