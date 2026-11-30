قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جدد التأكيد خلال الاجتماع الاستثنائي للحكومة، اليوم، على التكليفات الرئاسية بتقديم الدعم والرعاية الطبية والمجتمعية لضحايا حادث دائري الوراق وأسرهم، تخفيفًا لوطأة الحادث وآثاره عليهم.



ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد» المذاع بقناة «المحور»، مساء الأحد، إلى أن هذا التأكيد يأتي مع إدراكهم أنه «لا شيء يستطيع سواءً أن يجبر آلامهم أو يعوضهم عما فقدوه».



وذكر أن الاجتماع تناول محورين أساسيين، ارتبط أولهما بالحادث والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنه، بينما تطرق الثاني إلى الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من فرص تكرار حوادث الطرق، وخاصة «الجسيمة التي يكون وقعها أليمًا علينا جميعا».



وفي سياق متصل، نفى عادل ما يُثار بشأن نية الحكومة الاحتفاظ بجزء من أموال التبرعات المقدمة لضحايا حادث طريق دائري الوراق، معلقًا: «خلونا نخاطب المنطق والعقل».



واستشهد بإعلان الحكومة لقمية المبالغ المُتبرع بها لضحايا الحادث وأسماء المتبرعين، والتي يُمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.



وذكر إعلان الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي عن تلقي الحكومة لـ430 مليون جنيه عبر الحساب المخصص لدعم ضحايا الحادث، ما يعكس الثقة في التعهدات الحكومية بشأن تخصيص هذه المبالغ للمواطنين.



وأُعلن اليوم، عن صرف 7 ملايين و125 ألف جنيه لضحايا الحادث في حالة الوفاة أو العجز الكلي، و3 ملايين و560 ألفًا للمصابين، بجانب توفير 29 مركبة بديلًا عما فقد في الحادث، وفقًا لعادل.



واستكمل أن الدعاوى السلبية التي أُثيرت في هذا الشأن انعكست سلبًا على الدعم الذي كان يُمكن التحصل عليه لضمان تقديم مستقبل أفضل لأسر الضحايا والمصابين.



وذكر أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن جميع التبرعات والتعهدات التي قدمت لضحايا حادث الوراق.



وفيما يتعلق بالشكوك حول عدد ضحايا ومصابي حادث دائري الوراق، تساءل عادل:«ما مصلحة الحكومة أو أي من جهات الدولة؟».



وتابع أنه لا توجد مصلحة في عدم الإعلان أعدادهم، قائلًا: «جميعنا كنا نتألم مع زيادة عدد الضحايا والمصابين».



ونوه إلى أن الإجراءات الحكومية المتخذة فور وقوع الحادث استهدفت التقليل من حجم الضرر، وإجلاء المصابين للمستشفيات المحيطة.



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