قال الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العمل على إشاعة الخوف والهلع بين الناس في أوقات الأزمات والكوارث أمر غير مطلوب، وذلك تعليقًا على انشغال بعض الأفراد بتصوير حادث الطريق الدائري بالوراق وضحاياه.

وأضاف نبوي، في تصريحات خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الأحد، أن تصوير هذه الحوادث دون اهتمام يُعتبر نموذجًا سلبيًا، مؤكدًا: «مفيش حاجة اسمها توثيق والناس بتموت وتتحرق وعاوزة مساعدة».

وتابع أنه رغم وجود مشكلة يتم التعامل معها، فإن «العمل على إشاعة الخوف والهلع بين الناس هو أمر غير مطلوب في وقت الأزمات والكوارث، مينفعش إن أنا أصور وكأن البلد خربت وولعت».

ولفت إلى الحالة العامة للشعب، رغم وجود بعض الأفراد غير المسئولين أو غير المتعاونين: «الحالة العامة بتقول لا، حاجة كويسة.. كانت ردود الفعل متباينة بس كلها في إطار التكاتف والدعم والمساندة والمواساة وما إلى ذلك».

وذكر أهمية التوازن في التعبير عن الأفراح والأحزان، ما يُمكّن من التعامل معها بقدر من المسئولية والتدين والوطنية، معقبًا: «لا أبالغ في مشاعر الحزن والتهويل وتصوير الأمر كأن الدنيا خلاص كلها ولعت، هذا ليس واقعًا، ولا يكون عندي لا مبالاة كأن مفيش حاجة حصلت، ولكن في طبيعة البشر تجد هذين النموذجين».