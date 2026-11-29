علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بعد حديثها عن رصد الحكومة تشكيكًا في التبرعات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي ومتضرري حادث الوراق وآلية توزيع التبرعات.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد، إن المواطنين حرصوا على استيضاح التبرعات ولم يكن هناك تشكيك في العملية، وتابع: "الأمر كان عبارة عن استيضاح وحق السؤال.. المجتمعات التي بلا سؤال هي مجتمعات متوفية.. من الطبيعي أن يتم توجيه أسئلة ويكون هناك حرص على التأكيد".



وأضاف: "السؤال مش حرام.. والعملية مش تشكيك.. هو أنت هتاخد الفلوس توديها فين.. المبالغ جيدة والناس هياخدوا تعويضات لكننا سألنا هتعملوها إزاي.. اللي سألناه كانت تساؤلات الناس ودي فلوس الناس".



وتابع: "محدش قالك أنت واخد الفلوس توديها حتة تاني.. قولنا الموضوع هيتعمل إزاي لإننا أمام موضوع ملتبس.. الرقابة تعني أن المجتمع حي ويجب أن يتم احترام هذا الأمر ونحترم أيضا رد الوزيرة".



ورفض أديب تصوير كل من يسأل عن التبرعات بأنه مغرض، وقال: "ليس كل إنسان يسأل يكون حاملًا لأجندة.. يعني بعد كده نقول تمام الفلوس معاكم وإنتو ناس كُمَّل واصرفوا زي ما إنتو عاوزين.. ده الناس بتسأل الدين".



كما استغرب أديب، ربط الأمر بأن هناك استهدافًا للحكومة أو الدولة، وقال: "غريبة أوي فكرة إننا بنستهدف الحكومة.. هنعملها إيه يعني.. ما الحكومة موجودة دي.. ولا يقولك استهداف الدولة.. دي دولة إيه اللي يهزها 2 ولا 3.. مصر تعرضت لأشياء كثيرة وظلت صامدة".



وسبق أن صرحت وزيرة التضامن بأن الوزارة رصدت التشكيك في جمع التبرعات أو في تقسيمها، وقالت: "من شكَّك ومن اتهم ومن أذاع إزاي الفلوس دي هتتوزع الحقيقة هو حرم الأسر من دعم أكثر لأن التشكيك يدفع البعض لعدم التبرع".



وأضافت أنه رغم التشكيك والاتهامات وكل ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي، فقد وصلت إجمالي مبالغ الدعم إلى 430 مليون جنيه خلال ثلاثة أيام فقط.