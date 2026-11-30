أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، مواصلة المملكة دعمها للحكومة الفلسطينية، لتعزيز قدرتها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وشدد المطر على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل جوهر حل الدولتين و"السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاءت تصريحات المطر خلال كلمة المملكة في احتفالية نظمتها جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد ضرورة أن يتحول التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى "موقف سياسي فاعل، وإرادة دولية مشتركة، وخطوات عملية تنهي الاحتلال وتصون الحقوق"، مجدداً موقف المملكة من القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني والأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وأشار المطر إلى أن مبادرة السلام العربية أرست "معادلة واضحة وشاملة" لتحقيق السلام في المنطقة، تقوم على الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين، والأمن المتبادل والازدهار المشترك.

وأكد أن "إعلان نيويورك" جسد "إجماعا دوليا تاريخيا" على ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولفت إلى أن المملكة أطلقت، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، في إطار مساعيها لحشد الجهود وتنسيق التحرك الدولي لتحقيق السلام.

وأوضح أن إعلان نيويورك وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2803، إلى جانب التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، تمثل مسارات متكاملة يتطلب نجاحها توحيد الجهود الدولية ومتابعة الالتزامات المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وربط الترتيبات الانتقالية في قطاع غزة بالسلطة الفلسطينية.

وحذر المطر من استمرار تقويض فرص السلام بسبب التوسع الاستيطاني ومحاولات الضم والتهجير القسري وتصاعد عنف المستوطنين، مؤكداً أن وحدة الأراضي الفلسطينية تمثل ركناً أساسياً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

دعم السلطة الفلسطينية

وشدد المندوب السعودي على ضرورة حماية السلطة الفلسطينية وصون مؤسساتها الشرعية، مجدداً مطالبة المملكة بوقف الإجراءات التي تستهدف إضعافها، أو تهدد بانهيار مؤسساتها.

وأشار إلى إطلاق السعودية، بالتعاون مع شركائها، "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية"، داعياً الدول الشقيقة والصديقة إلى الانضمام إلى هذا الجهد وتوفير دعم مالي مستدام ومنسق يعزز الاستقرار المؤسسي والمالي، ويحفظ مقومات الدولة الفلسطينية المنشودة.

وجدد المطر تأكيد مواصلة المملكة، بالتنسيق مع أشقائها وشركائها، العمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.