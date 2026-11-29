قررت النيابة العامة بمركز مغاغة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحقيق في واقعة العثور على رضيع ملقى على جانب الطريق السريع بمركز مغاغة، وكشف ملابسات العثور الواقعة وتحديد هويته.

كما قررت النيابة وضع الطفل بإحدى دور الرعاية عقب الكشف عليه بمعرفة المستشفى ومركز رعاية الطفل.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من العقيد بلال الجنايني، رئيس فرع البحث للشمال، يفيد ببلاغ من أهالي مركز مغاغة، بالعثور على طفل حديث الولادة داخل كيس قماش، ويرتدي كامل ملابسه وبجواره "رضعة لبن".

وأخذ الأهالي الطفل، ونشروا صوره عبر العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما أبلغوا الأجهزة الأمنية للتحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما كلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها وتحديد هوية أسرة الطفل.