عقد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، برئاسة أيمن العشري، لبحث سبل دعم ومساندة أسر ضحايا ومصابي حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وفق بيان من الغرفة اليوم.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لغرفة القاهرة التجارية وحرصها على مساندة المواطنين في مواجهة الظروف الطارئة.

وتناول الاجتماع أهمية التحرك العاجل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، والتخفيف من آثار الحادث عليهم، في إطار المسؤولية المجتمعية التي تحرص عليها الغرفة، وأهمية التفاعل الإيجابي مع الأحداث التي تمس حياة المواطنين.

وقال أيمن العشري إنه تم التبرع بمبلغ 7 ملايين جنيه لمساندة متضرري الحريق، تأكيدًا على الوقوف بجانبهم ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة، مشددًا على أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع المختلفة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

ويأتي هذا التحرك في إطار نهج مجلس إدارة الغرفة لتعزيز دوره المجتمعي، إلى جانب دوره الاقتصادي والتجاري، والمشاركة في الجهود الرامية إلى دعم المواطنين ومساندتهم في مختلف الظروف.

وأكد "المجلس"، أن الغرفة لا يقتصر دورها على دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية فحسب، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية والإنسانية، خاصة في أوقات الأزمات، انطلاقًا من مسئوليتها تجاه المجتمع.

وتابع مجلس غرفة القاهرة التجارية: "سنظل حريصين على أداء دورنا المجتمعي، والمساهمة في المبادرات التي تستهدف دعم المواطنين وتعزيز قيم التكافل والتضامن، بما يعكس روح المسؤولية والانتماء الوطني".