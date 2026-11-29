يستضيف مدرج المجاز في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، الفنان ستيف هارفي، يوم الأربعاء المقبل، في أمسية تفاعلية بعنوان "For the Love of UAE by Steve Harvey"، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الإماراتي الـ55، في أول ظهور له على مسرح في إمارة الشارقة.

وأعلنت الجهة المنظمة عن الحفل، الذي تبدأ أسعار التذاكر به من 200 درهم إماراتي.

وتجمع الأمسية بين الكوميديا والتجارب الإنسانية والتحفيز، إذ يقدم ستيف هارفي مجموعة من القصص الشخصية من حياته ومسيرته المهنية، بجانب رؤيته بشأن النجاح والطموح والتغلب على العقبات، في تجربة تفاعلية تتيح للجمهور التواصل معه من خلال جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة.

ويستعرض هارفي خلال الأمسية تجربته في الحياة والترفيه والأعمال، مستعينًا بأسلوبه الكوميدي المعروف، إلى جانب تقديم نصائح وتأملات بشأن الثقة بالنفس، ومواجهة التحديات، والسعي وراء الأحلام.

وتجمع الاحتفالية بين التفاعل الجماهيري والرسائل الإلهامية، وتسليط الضوء على ارتباط ستيف هارفي بالإمارات وتقديره لما تتمتع به من أمن واستقرار وفرص.

ويأتي تنظيم الأمسية في أعقاب مذكرة تفاهم أُعلن عنها بين شركة الشارقة لإدارة الأصول وشركة MELT Global، التي أسسها ستيف هارفي، لاستكشاف فرص التعاون ودعم خطط الشركة لإنشاء مقر إقليمي لها في مشروع "ثرا" بالشارقة، ما يعزز الجانب الاستثماري والتعاون إلى جانب الجانب الترفيهي.