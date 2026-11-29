ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المحادثات بين حزب الليكود بزعامة رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو وحزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تبدو أنها انهارت، مشيرة إلى شنّ مسئولون كبار في الليكود هجومًا لاذعًا على آيزنكوت، وحذّروا شركاءه المحتملين في الائتلاف من الانضمام إلى حكومة يقودها.

وقال مصدر مقرّب من نتنياهو للقناة 12 الإسرائيلية: "اتضح اليوم أن آيزنكوت غير معنيّ بحكومة وحدة وطنية"، وذلك بعد محادثات أجراها نتنياهو في وقت سابق اليوم مع آيزنكوت، أبرز منافسيه، والمكلَّف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان نتنياهو، الذي يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال، قد أعلن مساء أمس استعداده لتشكيل حكومة وحدة يتولى فيها آيزنكوت رئاسة الوزراء أولًا. وقد أفضى ذلك إلى محادثات اليوم، لكن وفق تقارير وسائل إعلام إسرائيلية، بقيت فجوات كبيرة بين الطرفين، وقررت فرق التفاوض عدم عقد اجتماعات أخرى.

وعلى خلفية ذلك، وجّه وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، من الليكود، تحذيرًا إلى حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي، الذي كان حليفًا لنتنياهو سابقًا ويجري حاليًا محادثات مع آيزنكوت. وقال: "إذا ذهبوا مع آيزنكوت بسبب سلوكه غير اللائق، فسيشكّل ذلك قطيعة تامة مع اليمين".

من جهته، قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، من الليكود، إن "حكومة تعتمد على طرف واحد فقط من الطيف السياسي ستدفع الطرف الآخر مجددًا إلى الشوارع، وتعمّق الانقسام، وتزيد الكراهية"، رغم أن الأحزاب المرشحة للانضمام إلى حكومة محتملة برئاسة آيزنكوت محسوبة على اليمين كما على اليسار.

ومن المحتمل أن يضم الائتلاف أيضًا حزب "يهدوت هتوراة" وحزب "القائمة العربية الموحدة" (رعام) ذا القيادة العربية.

وفي منشور على منصة "إكس"، شارك وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي صورة مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر النائبين العربيين أحمد الطيبي ومنصور عباس بملامح شريرة، وهما يحرقان العلم الإسرائيلي بشمعة عيد الحانوكا سلّمها لهما آيزنكوت. ويبدأ عيد الحانوكا الشتوي مساء الجمعة.

وكتب كرعي: "آيزنكوت، هل قررت أن تبيعنا لمن يمجّدون الشهداء؟ عشية عيد الحانوكا، هل تريد إطفاء نور إسرائيل؟ هل جننت؟"، في إشارة يبدو أنها تتعلق بمساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة بدعم من نواب عرب.