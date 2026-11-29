قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن الوزارة تدرس تخصيص حارة مستقلة لمركبات النقل الثقيل على الطريق الدائري، عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من أعمال التطوير، خاصة الشاحنات التي تنقل المواد البترولية والسلع التموينية خلال ساعات الذروة.

وأضاف الوزير، في كلمته بالمؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، أن الدراسة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنظيم حركة الشاحنات وتيسير حركة المرور على الطريق الدائري.

وأوضح أن تخصيص حارة مستقلة للشاحنات على يمين الطريق يواجه صعوبات في الوقت الحالي، بسبب تداخل حركة المركبات عند المداخل والمخارج ومحطات الوقود، ما يحول دون فصل حركة النقل الثقيل عن مركبات النقل الخفيف.