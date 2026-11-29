قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن فداحة حادث حريق دائري الوراق هزت المصريين بمختلف مستوياتهم، مشيدًا بالتفاعل غير العادي وغير المسبوق من المجتمع ككل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استثنائي، مساء الأحد، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، لإعلان الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق.

وثمن تعاون الأهالي في تقديم الدعم للدفاع المدني والإسعاف أثناء التعامل داخل موقع الحادث، قائلًا إن حملات التبرع بالدم «كانت رائعة».

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى «التسابق الحميد» بين المواطنين نحو تقديم التبرعات المالية والإعانات العينية والدعم للضحايا والمصابين.

وجدد التأكيد أن «أي نوع من التبرعات والدعم والمساعدة لن تعوض أهالي وأسر الضحايا على ما ألم بهم»، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن «تلك البادرة تؤكد تماسك الشعب المصري، وأن الخير موجود فيه إلى يوم الدين».

وأضاف: «مهما قيل عن اختلاف الأخلاقيات والسلوكيات، وما نسمعه من الجوانب السلبية التي تحيط بالمجتمع، لكن تلاحم جموع الشعب والتسابق على تقديم الإعانات والدعم تبعث برسالة اطمئنان على الشعب المصري».

وفي سياق متصل، ذكر أن «الشق الذي استغرق حيزًا مهمًا من اجتماع المجلس اليوم، ارتبط بالإجراءات المتخذة للحد من الحوادث على الطرق».

وأكمل: «رغم كل ما قامت به الدولة في تطوير شبكات الطرق وكل وسائل النقل والمرور، إلا أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات للحد من نوعية تلك الحوادث التي تقع في المستقبل».