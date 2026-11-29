بدأ الناخبون في إسبانيا، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة مبكرة تتجاوز تداعياتها حدود المشهد السياسي الداخلي، إذ تترقب العواصم الأوروبية نتائجها لما قد تحمله من تحولات في توجهات مدريد تجاه عدد من الملفات الدولية، أبرزها سياسات الهجرة والإنفاق الدفاعي والحرب في غزة، في حال انتقال السلطة من حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى معسكر اليمين المحافظ.

وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة على المستوى الأوروبي، باعتبار أن سانشيز يُعد أحد أبرز الأصوات الاشتراكية الديمقراطية المتبقية في الاتحاد الأوروبي، كما أن إسبانيا أكبر دولة عضو في التكتل لا تزال تقودها حكومة من هذا التيار. ومن ثم، فإن خسارة سانشيز، الذي أمضى أكثر من 8 سنوات في السلطة، قد تعني فقدان اليسار الأوروبي أحد أبرز ممثليه وأكثرهم حضورًا في القضايا الدولية.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، فإن تداعيات الانتخابات المحتملة لا تقتصر على هوية الحكومة المقبلة في مدريد، وإنما تمتد إلى طبيعة الدور الذي ستلعبه إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل اختلاف مواقف الأحزاب المتنافسة بشأن عدد من القضايا الرئيسية.

الهجرة.. تحول محتمل نحو سياسات أكثر تشددًا

يُعد ملف الهجرة أحد أبرز المجالات التي قد تشهد تحولًا في السياسة الإسبانية حال وصول اليمين إلى السلطة، إذ يتبنى الحزب الشعبي المحافظ (PP) توجهًا يدعو إلى تشديد الرقابة على الهجرة، مع الإبقاء على مسارات استقبال العمالة في القطاعات التي تعاني نقصًا في الأيدي العاملة، بينما يدعو حزب "فوكس" اليميني المتطرف إلى تقليص الهجرة، وزيادة عمليات الترحيل، وإنهاء برامج تسوية أوضاع الوافدين الجدد.

في المقابل، دافع سانشيز عن سياسات أكثر انفتاحًا تجاه المهاجرين، معتبرًا أن العمالة الوافدة تسهم في سد فجوات سوق العمل، ودعم المجتمعات الأوروبية التي تواجه الشيخوخة السكانية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أطلقت في وقت سابق من العام الجاري برنامجًا لمنح وضع قانوني للمهاجرين المستوفين للشروط والمقيمين بالفعل داخل البلاد، وتلقت المبادرة أكثر من مليون طلب.

ونقلت "دويتشه فيله" عن محللين أن تشكيل حكومة ائتلافية بين الحزب الشعبي و"فوكس" قد يدفع إسبانيا إلى الاقتراب من التوجه الأوروبي الأكثر تشددًا تجاه الهجرة، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الدول التي تدفع نحو تشديد سياسات إعادة المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم.

وفي هذا السياق، أشارت كامينو مورتيرا مارتينيز، الباحثة المشاركة في مركز الإصلاح الأوروبي، في تصريحات لـ"دويتشه فيله"، إلى أن التحول نحو سياسات أكثر تشددًا بشأن الهجرة لا ينبع فقط من توجهات القادة الأوروبيين، وإنما يعكس أيضًا ضغوطًا ومواقف لدى الناخبين.

الإنفاق الدفاعي.. خلاف حول التزامات حلف الناتو

ويمثل الإنفاق الدفاعي ملفًا آخر قد تتغير فيه توجهات مدريد، بما ينعكس على مواقفها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

فقد رفعت إسبانيا إنفاقها الدفاعي من 1.24% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 2% في عام 2025، لتصل بذلك إلى المستوى المستهدف السابق للحلف.

غير أن سانشيز عارض التوجه نحو تحقيق الهدف الجديد للناتو برفع الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، والذي يشمل الإنفاق العسكري واستثمارات أوسع في المجالات الأمنية، معتبرًا أن إسبانيا يمكنها الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقدرات الدفاعية للحلف بإنفاق يقارب 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المقابل، يؤيد كل من الحزب الشعبي وحزب "فوكس" زيادة الاستثمارات الدفاعية، وإن لم يحددا رقمًا نهائيًا للإنفاق في برنامجيهما الانتخابيين.

وترى مورتيرا مارتينيز أن القاعدة الانتخابية للحزبين لا تعارض زيادة الإنفاق الدفاعي، على خلاف موقف القاعدة الداعمة لسانشيز، وهو ما قد يفتح المجال أمام تغيير توجهات إسبانيا في هذا الملف حال انتقال السلطة إلى اليمين.

غزة وفلسطين.. هل يتراجع الصوت الإسباني الداعم للفلسطينيين؟

وتبرز القضية الفلسطينية باعتبارها أحد الملفات التي قد تتأثر بنتائج الانتخابات، خاصة أن حكومة سانشيز اتخذت مواقف بارزة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدعوة إلى احترام القانون الدولي.

وكانت إسبانيا قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في مايو 2024، كما انتقد سانشيز ما اعتبره ازدواجية في المعايير الأوروبية، في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية مقارنة بالموقف من التطورات في الشرق الأوسط.

وفي أبريل الماضي، دفع سانشيز باتجاه تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي يجعل احترام حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا في العلاقات بين الجانبين.

وبحسب تقرير "دويتشه فيله"، تتوقع مورتيرا مارتينيز حدوث تغيير في نهج إسبانيا تجاه الشرق الأوسط حال خسارة سانشيز الانتخابات، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية كانت في مقدمة الحكومات المدافعة عن ما وصفته بآخر معاقل القانون الدولي والرأي العام.

كما يرى خافيير كاربونيل، محلل السياسات بالمركز الأوروبي للسياسات في بروكسل، أن حكومة محافظة جديدة ستكون أقل حضورًا في التعبير عن دعم الفلسطينيين، معتبرًا أن سانشيز نجح في التأثير على النقاش الأوروبي ودفع التوافق تدريجيًا نحو مواقف أكثر دعمًا لفلسطين.

مستقبل اليسار الأوروبي على المحك

ولا تتوقف التداعيات المحتملة للانتخابات عند الملفات السياسية والأمنية، إذ قد تمتد إلى مستقبل التيار الاشتراكي الديمقراطي داخل أوروبا، في ظل تراجع عدد الحكومات التي يقودها هذا التيار في دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى محللون أن خسارة سانشيز ستعني فقدان اليسار الأوروبي أحد أهم مواقعه في أكبر دول الاتحاد الأوروبي، وقد تعيد فتح النقاش داخله بشأن سبل استعادة الناخبين والحفاظ على حضوره السياسي في مواجهة صعود اليمين.

وتأتي الانتخابات الإسبانية في وقت تستعد فيه دول أوروبية أخرى، من بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، لاستحقاقات انتخابية خلال عام 2027، ما يجعل نتائج التصويت في مدريد محل متابعة تتجاوز تأثيراتها حدود السياسة الإسبانية، وتمتد إلى مستقبل التوازنات السياسية داخل القارة الأوروبية.