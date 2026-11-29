انتهى اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب «يشار» المعارض غادي آيزنكوت، الأحد، بعد نحو ساعتين من المباحثات بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، في إطار مساعٍ لإنهاء حالة الجمود السياسي التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بشأن نتائج الاجتماع أو التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات حول طبيعة الائتلاف المقبل وتوزيع المناصب وآليات إدارة الملفات السياسية والأمنية.

وجاء اللقاء عقب إعلان نتنياهو استعداده للتنازل عن تولي رئاسة الحكومة أولا، وقبوله صيغة لتناوب رئاسة الوزراء يتولى بموجبها آيزنكوت المنصب في المرحلة الأولى، على أن يشغل نتنياهو موقع رئيس الوزراء البديل.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه آيزنكوت مهلة تنتهي في السادس من ديسمبر لتشكيل الحكومة، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالمهمة إثر الانتخابات التي لم تسفر عن أغلبية برلمانية لأي من المعسكرين.

تحركات برلمانية تحسبا للتصويت على الحكومة

وبالتزامن مع المفاوضات، طلب روي فولكمان، رئيس كتلة حزب «يشار»، من قادة الكتل المنضوية في معسكر آيزنكوت، إلى جانب الأحزاب العربية، ضمان الحضور الكامل لأعضاء الكنيست حتى الاثنين المقبل، السابع من ديسمبر، وعدم ترتيب اتفاقات لتبادل الغياب أو السفر خارج البلاد.

وأثار الطلب تكهنات بشأن استعداد المعسكر لإجراء تصويت على تنصيب حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة، رغم عدم الإعلان عن اتفاق نهائي حتى الآن.

وتعكس هذه التحركات حساسية الحسابات البرلمانية، إذ يحتاج أي ائتلاف إلى تأمين أغلبية لا تقل عن 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، ما يجعل مواقف الأحزاب العربية والقوى السياسية الأخرى عاملا مؤثرا في فرص تشكيل الحكومة.

تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

وفي سياق متصل، كشفت بيانات صادرة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن ارتفاع جرائم المستوطنين ذات الدوافع القومية في الضفة الغربية بنسبة 42% خلال عام 2026 حتى الآن، مقارنة بإجمالي الحوادث المسجلة طوال عام 2025.

وبحسب البيانات، سُجل نحو 1200 اعتداء حتى نوفمبر الجاري، مقابل 867 حادثة خلال العام الماضي، في مؤشر على تصاعد الاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأظهرت الأرقام كذلك مقتل 7 فلسطينيين وإصابة نحو 260 آخرين جراء هذه الاعتداءات منذ بداية العام، مقارنة بمقتل 4 وإصابة نحو 200 خلال عام 2025.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن التعامل مع عنف المستوطنين، إذ وصف آيزنكوت الاعتداءات بأنها «إرهاب يهودي»، بينما تواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات من جهات حقوقية وسياسية بشأن عدم اتخاذ إجراءات كافية لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.