يُسدل الستار اليوم الأحد على فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان «آفاق مسرحية»، وذلك في حفل الختام وتوزيع الجوائز المقرر إقامته في السابعة مساءً على مسرح مركز الهناجر للفنون بأرض أوبرا القاهرة.

وانطلقت هذه الدورة مطلع أكتوبر الماضي، وشهدت مشاركة 64 عرضًا مسرحيًا متنوعًا، بالإضافة إلى تنظيم 12 «ماستر كلاس» مجانيًا، و7 ورش تدريبية متخصصة، وندوات تطبيقية أعقبت العروض. كما سبق حفل الختام تكريم 138 مشاركًا من متدربي الورش وأعضاء لجان التنظيم، تقديرًا لجهودهم.

يُذكر أن الدورة الـ12 من مهرجان «آفاق مسرحية» تُقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم من قطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، وبرئاسة شرفية للفنان محمد صبحي، وتحت إدارة مؤسس المهرجان وأمينه العام المخرج هشام السنباطي، والمدير التنفيذي الدكتورة سالي سليمان، وبمشاركة عدد من الفنانين والمسرحيين في إدارة المهرجان ولجان التحكيم.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام إعلان الجوائز الرسمية وتكريم الفائزين في مختلف مسابقات المهرجان.