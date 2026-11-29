شهدت معظم أنحاء اليونان، هطول أمطار غزيرة، اليوم الأحد، بينما هبت رياح قوية على بحر إيجة، ما أدى إلى تعطيل خدمات العبّارات، كما تساقطت ثلوج كثيفة فوق مناطق جبلية.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، بأن العاصفة "أرجوس" ضربت ليلا منطقة أثينا الكبرى، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول كميات كبيرة من الأمطار، اليوم الأحد، بدءا من شرق ثيساليا وجزر سبوراديس وأتيكا، بالإضافة إلى فيوتيا وإيفيا المجاورتين.

وأصدرت هيئة الحماية المدنية تحذيرات من هبوب عواصف على معظم هذه المناطق، ونصحت السكان بتجنب السفر لأسباب غير ضرورية.

وسوف تمتد الأمطار إلى شرق وجنوب شبه جزيرة بيلوبونيز، حيث صدرت تحذيرات من هبوب عواصف لمناطق كورينثيا وأرجوليس وشرق أركاديا ولاكونيا.

كما أنه من المتوقع أن تهب رياح عاتية على أغلب أنحاء شرق اليونان وبحر إيجة، ما سيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة.



