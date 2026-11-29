قال أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بدأت إجراءات حصر السيارات المتضررة بحادث الطريق الدائري لإعداد بيان كامل بها، وتوفير سيارات بديلة جديدة أو صرف قيمتها النقدية لغير الراغبين في الحصول على سيارة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «من ماسبيرو» أن الوزارة بدأت اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي تلقي الدعم المقدم لأسر الضحايا والمصابين، بناء على رغبات العديد من المواطنين وفي إطار التوجيهات الرئاسية بالوقوف بجانب الأسر عقب التكاتف والتلاحم الكبير الذي أبداه الشعب المصري.

وأكد أن غير الراغبين في الحصول على السيارة سيحصلون على ثمنها ليتصرفوا فيه كيفما يشاؤون باعتبارها أموال المواطنين، وذلك بخلاف المبلغ المالي الذي سيتم إقراره سواء لأسر المتوفين أو للمصابين.

وأشار إلى أن الوزارة ستراجع ،الأحد، الموقف الخاص بالحسابات داخل البنوك، وبموجبه ستحدد وزيرة التضامن الاجتماعي موعدًا لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن حجم المبالغ بدقة، وأسماء المتبرعين أو الداعمين الراغبين في الإعلان عن أسمائهم، وكذلك الإعلان عن طريقة وضوابط توزيع المبالغ المخصصة لأسر المتوفين والمصابين.

وأكد أن الوزارة أمينة على هذا الحساب ولديها وكالة عن المواطنين لتوجيه كل المبالغ في الغرض المخصص لها وتقديم الدعم لمستحقيه، لافتا إلى العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالأسر تمهيدًا لإعلان ضوابط التوزيع.

ولفت إلى الاستقرار على معايير محددة للتوزيع، مثل معاملة المصابين الذين تثبت إصابتهم بنسبة عجز كامل وفقا لحالتهم الصحية وبناء على تقرير وزارة الصحة معاملة أسر المتوفين، بينما سيتم توزيع المبالغ على باقي المصابين حسب درجة الإصابة وبشكل متساو بين الجميع.