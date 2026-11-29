قال اللواء أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور، إن وقوع حادث الطريق الدائري بهذا الأمر بهذا الشكل يمثل «وضعا غريبا جدا».

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن اصطدام سيارة صغيرة للغاية بهذه الشاحنة الضخمة بما يؤدي إلى انقلابها لا بد أن يقف وراءه سبب ما في تلك المنطقة لم يتضح بعد وستثبته المعاينة.

وتابع: «حتى لو اصطدمت السيارة الملاكي بإطار شاحنة الوقود، فلن تحدث الخلل الكبير الذي يؤدي مع هذا الوزن إلى انقلاب الشاحنة، كما أن السيارة الفان صغيرة التي كانت تسير بجانب الصهريج حجمها ووزنها صغيران».

وتساءل : «هل تعرض السائق لحالة فزع ورد فعل مفاجئ وعنيف»، مؤكدا أن معاينة مكان الحادث والسيارة ونقطة الاصطدام أمر مهم جدًا لتحديد الأسباب؛ لأن صدمة بسيطة في الخلف مع سرعات غير مرتفعة تتراوح بين 40 إلى 60 كيلو في الساعة، أو 110 كيلومترات للملاكي، ليست السرعة التي تؤدي لهذا الانقلاب.

وأكد أن المعاينة ستكشف «مسألة الاتزان لوجود خلل ما»، في ظل صعوبة حدوث ذلك في ضوء الفارق الضخم في الحمولة بين 40 طنا وقرابة الطن أو أكثر قليلا للسيارة الملاكي.

ورجح ارتباط الانقلاب بتصرف السائق، قائلا: «أعتقد تصرف السائق، ورد فعل مذعور حدث له، ومحاولة مناورة عنيفة قد تكون بهذا الشكل فاصطدم اصطداما مباشرا بالمحيطات، وحتى لو حدث وانقلبت الشاحنة، فليس من الطبيعي أن يتسرب الوقود بهذا الشكل وبهذا التدفق الكبير الذي لم يمهل الناس فرصة للمغادرة».

ولفت إلى أن هذا التسرب المرتفع يثير «علامات استفهام» كون بدن الصهريج يُصنع من صاج بسمك 5 ملم ويخضع لاختبارات التآكل، ومن المفترض أن يكون قويا لا سيما وأنها شاحنة حديثة موديل 2021، متسائلا عما إذا كان هناك تآكل أو مناطق ضعيفة في بدن الصهريج.