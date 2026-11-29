قدم الإعلامي محمد علي خير، خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين رحلوا في حادث الطريق الدائري «المأساوي المفزع»، والذي أحزن كل بيت مصري، مشيرا إلى أن المصريين يعيشون حالة «حزن شديد» ويشعرون بأن المصاب شخصي مس كل بيت رغم عدم وجود صلة قرابة بأهالي الضحايا، لا سيما وأن الموت كان في أصعب صوره بالحرق.

وأضاف خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس» أن مصر «لا تزال ملفوفة بالسواد» والحزن الشديد على الضحايا الذين رحلوا «في غمضة عين»، لافتا إلى اجتماع الحكومة، الأحد، لعرض تفاصيل وأسباب الحادث، والإجراءات المطلوبة للحد من حوادث الطرق التي «زادت بشكل كبير» خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الجميع كان بحاجة لمن يواسي قلوب أهالي الضحايا، والمساعدات جاءت من الداخل والخارج، متابعا: «ما حدث يذكرني بأحداث عظيمة جرت في مصر حين كان المصريون على قلب رجل واحد، وشعرت بأنني أستعيد أجواء حرب 1973 وزلزال 1992».

ولفت إلى مشاركة الجميع في المساعدة، سواء عبر تبرعات رجال الأعمال أو المواطنين البسطاء، مضيفا أن هذا الشعور الجميل رغم أنه يأتي في مصاب منح الأمل وأثبت أن الروح الإيجابية والمصرية لم تمت بل أحياها الحادث عبر التبرع بالدم والمال والدعاء.

وأكد أن المصاب مصري بامتياز داخل كل بيت، مضيفا: «لسه الروح الإيجابية ما ماتتش جوانا، وإحنا لسه بنحزن لحزن بعض ونفرح لفرح البعض، الروح المصرية لم تمت، حادث الوراق أحياها، والكل يريد التبرع بالدم أو بالمال، ومن لم يستطع كان يدعو».

وتابع: «تمنيت أن تعلن الدولة الحداد، لها حساباتها، ولكن كان إعلان الحداد أقرب إلى المطلب الشعبي، والدول تعزي مصر في مصابها الكبير، حتى بابا الفاتيكان أرسل التعزية ودعا وصلى على أرواح الشهداء، فكان من باب أولى إن أنا كنت أحب حكومة بلادي تعلن الحداد، اللي كان هيفرق، وغاب المسئولون في مصر على أن يظهروا عبر شاشة يقولوا كلمة بس للمصريين».

وأشار إلى البعد النفسي لحادث الدائري، قائلا: «الحادث لم يذهب ضحيته 32 شهيدا أو 29 مصابا، فهذه قراءة مبتسرة للحادث، لأن الحادث كان مفزعا وسط إحساس كل مصري أنه كان يمكن في لحظة أن يكون على هذا الطريق الذي يرتاده يوميا مئات الآلاف من المصريين، فالطريق الدائري هو مصر بكل طبقاتها ومكوناتها».