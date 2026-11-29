يخوض توتنهام مواجهة مهمة أمام سندرلاند، عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ترقب لموقف النجم المصري عمر مرموش من المشاركة في اللقاء، في ظل المنافسة على حجز مكان بالتشكيل الأساسي للفريق اللندني.

ولم يشارك مرموش أساسيًا في مواجهة توتنهام الماضية أمام إيبسويتش تاون، حيث دخل بديلًا في الدقيقة 64، في المباراة التي انتهت بفوز السبيرز بهدفين دون رد، ليبقى موقف النجم المصري من العودة إلى التشكيل الأساسي أمام سندرلاند محل اهتمام الجماهير المصرية.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني لتوتنهام، دي زيربي، على التشكيل نفسه الذي خاض به الفريق مباراته الأخيرة أمام إبسويتش تاون.

ومن المتوقع أن يخوض توتنهام المباراة بتشكيل يضم..

في حراسة المرمى: أنتونين كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، فان هيكي، ماركوس سينيسي، ديستني أودوجي.

خط الوسط: ساندرو تونالي، ماتيوس فيرنانديز، محمد قدوس، جيمس ماديسون، ويليامز بارنيت.

خط الهجوم: دومينيك سولانكي.

ويأمل مرموش في استغلال الفرصة لتعزيز سجله التهديفي مع توتنهام، بعدما سجل هدفًا واحدًا خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يسعى فريق المدرب روبرتو دي زيربي لتحقيق انتصاره الخامس في المسابقة، ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يبحث سندرلاند عن استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من مناطق الهبوط.