أعلنت باكستان أنها سترسل قوات إلى المملكة العربية السعودية لدعم الدفاعات في أعقاب هجمات الحوثيين.

وفي بيان، ذكر الجيش الباكستاني أن القوات ستنفذ مهامها داخل الأراضي السعودية، بموجب ترتيبات التعاون الدفاعي القائمة.

ولم يكشف الجيش عن عدد الجنود ولا مهامهم المحددة ولا مدة انتشارهم.

جاء هذا الإعلان النادر بعد يومين من اجتماع مسئولي الدفاع والجيش من باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية في إسلام آباد، حيث أكدوا مجددا دعمهم للرياض، بموجب اتفاق ثلاثي، ينص على أن أي هجوم على أحد الأطراف يعد هجوما على الجميع.

ودعمت الدول الثلاث الجهود الدبلوماسية أيضا لتخفيف التوترات الإقليمية.

وأكد بيان اليوم الأحد مجددا التزام باكستان بحماية أمن الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن القوات ستعزز القدرات الدفاعية السعودية وسط "تصاعد المخاوف الأمنية".